The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0227221 R.BK CDA(SYD) 2020 BD00 BON AUD N CA XFRA AU3FN0026340 R.BK CDA(SYD) 2020 FLR BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A0Z2KU8 KRED.F.WIED.10/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1MBB47 KRED.F.WIED.12/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB43M3 BAY.LDSBK.IS. 17/21 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4UW5 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK8PWH2 DEKABANK DGZ IHS.S.6183 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3XU9 LB.HESS.THR.CARRARA02C/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4XQ2 HCOB IS.S.2328 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB8J13 NORDLB 2PH.BD. 5/16 BD00 BON EUR N CA XFRA US50076QAU04 KRAFT HEINZ F. 2020 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB4CX5 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4DJ2 LB.HESS.THR.CARRARA 17/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB89N9 NORDLB IHS VAR 17/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WBP4AB2 WUESTENROT BAUSPK.PF.1060 BD01 BON EUR N CA XFRA US50075NBA19 MONDELEZ INTL 10/20 BD01 BON USD N CA XFRA US61744YAM03 MORGAN STANLEY 18/21 FLR BD01 BON USD N CA XFRA DE000NLB2S34 NORDLB 2 PH.BD. 05/18 BD02 BON EUR N CA WRDB XFRA NZIBDDT009C2 WORLD BK 2020 BD02 BON NZD N CA XFRA US58933YAP07 MERCK CO. 2020 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US58933YAS46 MERCK CO. 2020 BD02 BON USD N CA O7KF XFRA US676167BM09 OESTERR.K.BK 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS0485316102 OMV AG 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0485326085 NATL AUSTR. BK 10/20 MTN BD02 BON EUR N