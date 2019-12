Weitere Suchergebnisse zu "Landesbank Baden-Württemberg":

The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LB0YJP2 LBBW IHS 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1093744073 A.N.Z. BKG GRP 14/19 MTN BD02 BON NZD N CA BN0P XFRA XS1190712320 BNG BK 15/19 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS1331759974 INTL FIN. CORP. 15/19 BD02 BON BRL N CA HOIA XFRA XS1424841374 HOIST FIN. 16/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1528905919 INVENTIVE GL.INV. 16/19 BD02 BON USD N CA FLPY XFRA LU0087047089 BNPPL1-SUST.ACT.STAB.CLAS FD00 EQU EUR N CA FLP5 XFRA LU0132151118 BNPPL1-SUST.ACT.BAL. CLC FD00 EQU EUR N CA FLPR XFRA LU0132152439 BNPPL1-SUST.ACT.GWTH CLC FD00 EQU EUR N