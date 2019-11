The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2BPCB4 KRED.F.WIED.16/31 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JPE4 DZ BANK IS.A138 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4A83 LB.HESS.THR.CARRARA12F/24 BD00 BON EUR N CA CB1E XFRA US21036PAU21 CONST.BRANDS 17/19 BD00 BON USD N CA RUMC XFRA XS0852474336 RUMAENIEN 12/19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013216959 CAISSE D DEPOTS E.C.16-19 BD01 BON USD N CA XFRA US900123BF62 TURKEY 09/19 BD01 BON USD N CA XFRA USP0607JAE84 AES GENER 11/21 REGS BD01 BON USD N CA XFRA DE000A2BN9D0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19DL BD02 BON USD N CA CG3J XFRA US151020AU84 CELGENE 15/45 BD02 BON USD N CA XFRA US2027A1HZ31 COMMONW.BK AUSTR.16/19MTN BD02 BON USD N CA XFRA US2027A1JA61 COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS1064021246 CLP POW.H.K.FIN. 14/UND. BD02 BON USD N CA XFRA XS1116569325 KOMMUNALBK 14/19 MTN BD03 BON IDR N CA ECXA XFRA DE000A255FM4 EPIGENOMICS AG BZR EQ00 EQU EUR Y