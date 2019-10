The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A19Y02 HYPO TIROL 14-19 MTN BD00 BON EUR N CA L3RA XFRA BE0002207737 LEASINV. R.E.13/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A12T6J2 HERBAWI IHS 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0PS0 DZ BANK IS.A1073 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4AJ8 LB.HESS.THR.CARRARA 16/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000PA3M1C9 BNP PARIBAS STZ.ANL.14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US313586RC55 FED.NATL MTGE ASS.2019REG BD01 BON USD N CA UUMC XFRA US91529YAM84 UNUM GROUP 16/21 BD01 BON USD N CA XFRA DE000HLB3UG4 LB.HESS.THR.CARRARA10K/18 BD02 BON EUR N CA XFRA US24422ETJ81 DEERE -JOHN- CAP. 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US931142DX86 WALMART 2019 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US931142DY69 WALMART 2019 BD02 BON USD N CA 30LH XFRA USU8936PAR48 TRANSDIGM 19/27 REGS BD02 BON USD N