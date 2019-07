The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS1485805532 FAR EAST CON.INT.16/21MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1549245238 TIMES CHINA HLDGS 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA XS1565437057 FUT.LAND DEV.HLDGS 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA XS1575422578 CN SOUTH CITY HLGS 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA XS1575977365 OLAM INTL 17/23 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1598849708 SHANHAI (HK)I.I. 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA XS1599758940 HPCL-MITTAL EN. 17/27 BD01 BON USD N CA XFRA XS1613685475 QINGHAI PR.IN.G. 17/21 BD01 BON USD N CA XFRA XS1635996603 RKI OVERS.FIN. 17/UND. BD01 BON USD N CA XFRA XS1648248455 SHANDONG EN.AU. 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB0SNC4 LBBW DAI SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0SND2 LBBW ALV SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0SNP6 LBBW ALV SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0SNQ4 LBBW DAI SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0UXM8 LBBW CEC BOANL SZ P13/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WVV9 LBBW LXS BOA SZ P 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WVW7 LBBW CEC BOA SZ P 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB1A698 LBBW REP BOA SZ 16/19 BD02 BON EUR N CA XFRA USY71300AA84 PT BUK.MAK.MA.UT. 17/22 BD02 BON USD N CA XFRA XS0436928872 NATURGY CM 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0766460157 PCCW CAP.NO.4 12/22 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0841191991 LS FINANCE 2022 12/22 BD02 BON USD N CA XFRA XS0914313357 FPC TREASURY 13/22 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1048474396 IDBI BK (GIFT) 14/19 MTN BD02 BON USD N