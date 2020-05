The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0112138794 ONTARIO PROV. 10/20 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000LB0WV80 LBBW STUFENZINS 14/20 BD00 BON EUR N CA N7TC XFRA US67077MAP32 NUTRIEN 18/23 BD00 BON USD N CA XFRA DE000A2BN9A6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD01 BON EUR N CA XFRA GB00BJQ31240 SERICA FINA. 19/20 MTN BD01 BON USD N CA KOBG XFRA US195325AL92 COLOMBIA 2027 BD01 BON USD N CA XFRA US609207AN51 MONDELEZ INTL 18/20 BD01 BON USD N CA S55K XFRA XS0925525510 SWEDBK HYPO. 13/20 MTN BD01 BON EUR N CA LLYB XFRA US532457BG27 ELI LILLY 2044 BD02 BON USD N CA XFRA USP1393HAB44 BCO LATINOAMER. DCE 15/20 BD02 BON USD N CA EOVJ XFRA XS0361244667 E.ON INTL FIN. 08/20 MTN BD02 BON EUR N CA 3LAC XFRA XS0926822189 LAENSFOERSAEK.HYP 13/20 BD02 BON EUR N CA 4TYA XFRA XS1224976826 TALENT YIELD EU. 15/20 BD02 BON EUR N CA AOL7 XFRA US887317AH82 WARNER MEDIA 2040 BD03 BON USD N