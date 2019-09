The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0213247 STOCKL. TR. MGMNT 2019 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A2AANZ4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4419 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB5D33 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T7W9 DZ BANK IS.A664 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4UBN9 DZ BANK IS.C122 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0HXX1 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000DK0HXZ6 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB05Z1 LB.HESS.THR.CARRARA03F/14 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4GL1 LB.HESS.-THR.GMF03A/2013 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0LG07 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N CA XFRA DE000SLB6084 LDSBK.SAAR IHS S.608 BD01 BON EUR N CA XFRA US20271RAH30 COMMW.BK(NY) 2019 BD01 BON USD N CA XFRA US23636BAG41 DANSKE BK 16/19 MTN REGS BD01 BON USD N CA CKKA XFRA XS0810720515 COCA-COLA EU.P. 12/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000A1C9ZP7 LDKRBK.BAD.W.IHS R.3122 BD02 BON EUR N CA C6PB XFRA US13607RAB69 CIBC TOR 2019 BD02 BON USD N CA C6PA XFRA US13607RAC43 CIBC TOR 2019 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US23636BAF67 DANSKE BK 16/19 MTN REGS BD02 BON USD N CA IB1A XFRA US44932HAA14 IBM CREDIT 17/19 BD02 BON USD N CA XFRA US86960BAN29 SVENSK.HDLSB. 2019 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US86960BAP76 SVENSK.HDLSB. 2019 FLRMTN BD02 BON USD N CA KSR2 XFRA XS1351968273 KOMMUN.SVER. 16/19 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS1671754650 KONINKL.PHILIPS 17/19 FLR BD02 BON EUR N