The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000HSH6KY8 HCOB FZ 1 18/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB01R79 LBBW ARRB BOA 15/20 BD01 BON EUR N CA R86D XFRA FR0013241379 RCI BANQUE 17/20 FLR MTN BD01 BON EUR N CA EQU1 XFRA US29444UAQ94 EQUINIX 2026 BD01 BON USD N CA XFRA US931142CU56 WALMART 2020 BD01 BON USD N CA XFRA XS0836294362 STE GENERALE 13/20FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1788558754 EQUINIX 18/24 BD01 BON EUR N CA TIP1 XFRA BMG8890G1116 TITAN PETROCHEM.GR.HD-,08 EQ00 EQU EUR N CA MQY1 XFRA CA2471288464 DELPHI ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N