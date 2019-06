The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0224761525 ZUERICH KT. 13-19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1680Q1 BREMEN LSA 207 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0ERT8 DEKA MTN SERIE 7443 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3R10 LB.HESS.THR.CARRARA06K/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3SX3 LB.HESS.THR.CARRARA06ZB/1 BD00 BON EUR N CA B2NN XFRA XS0789996245 BNG BK 12/19 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US126117AQ37 CNA FIN. 2020 BD01 BON USD N CA ADL3 XFRA XS1211417362 ADLER REAL ESTATE 15/20 BD01 BON EUR N CA XFRA US075887BQ17 BECTON,DICKINS. 2019 BD02 BON USD N CA XFRA USD6710TAA81 IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S BD02 BON USD N CA XFRA USD6710TAB64 IHO VERW.GMBH 16/23 REG.S BD02 BON USD N CA XFRA XS0741965940 DAIMLER INTL FIN.12/19MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS0939099171 NATL AUSTR. BK 13/19 MTN BD02 BON AUD N CA XFRA XS1490152565 IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S BD02 BON EUR N CA XFRA XS1490153886 IHO VERW.GMBH 16/23 REG.S BD02 BON EUR N CA XFRA US629377BY75 NRG ENERGY INC. 15/24 BD03 BON USD N CA BOXB XFRA XS1622560842 BECTON,DICKINS. 17/19 BD03 BON EUR N CA XU8B XFRA LU0254985343 HSBC GIF-LAT.AMER.EQ.M1 C FD00 EQU EUR N CA XU8A XFRA LU0254986077 HSBC GIF-LAT.AMER.EQ.M1 D FD00 EQU EUR N