The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LB009E8 LBBW HNR1 BOA 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB009F5 LBBW EBK CLN 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB010V0 LBBW LHA BOA 15/20 BD00 BON EUR N CA 5BCA XFRA USP0763MBW03 BCO ABC BRASIL 10/20 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU26054KJ18 DOW CHEM. 19/24 REGS BD02 BON USD N CA EVKB XFRA XS0911405784 EVONIK IND.MTN 13/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1392460397 LEASEPLAN 16/20 MTN BD02 BON EUR N