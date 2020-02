The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A0Y1W8 ERSTE GP BNK 13-20 FLR313 BD00 BON EUR N CA XFRA AT0000A18VZ0 ERSTE GP BNK 14-20 1335 BD00 BON EUR N CA XFRA CH0205409011 GOLDM.S.GRP 13/20 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1CSDE0 DZ HYP IS.A.952 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4UDM7 DZ BANK IS.A840 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3XS3 LB.HESS.THR.CARRARA02A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3XT1 LB.HESS.THR.CARRARA02B/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4N31 HCOB SZ 6 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4SW0 HCOB ZS 26 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0J2G1 DEKA USD FESTZINS 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA DE000HLB3X53 LB.HESS.THR.CARRARA02E/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3X95 LB.HESS.THR.CARRARA02F/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3XV7 LB.HESS.THR.CARRARA02D/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4N64 HCOB SZ IV 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1KA4 NORDLB KOMBIANL. 02/13 BD01 BON EUR N CA XFRA NO0010814189 SL BIDCO 18/23 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA US19122TAB52 COCA-COLA EUR.PRT.US 2021 BD01 BON USD N CA XFRA US459284AB10 COCA-COLA EUR.PRT.US 2020 BD01 BON USD N CA XFRA US594918BV54 MICROSOFT 17/20 BD01 BON USD N CA GZCK XFRA XS0885733153 GAZ CAPITAL 13/20MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS1405770576 DIGI COMM. 16/23REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS1514047312 INDL BK KOREA 17/20 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1180306216 EIB EUR.INV.BK 15/20 MTN BD02 BON IDR N CA G4R XFRA CLP0939W1081 BANCO DE CHILE EQ01 EQU EUR N