The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US06739GAR02 BARC 2020 BD01 BON USD N CA GCPV XFRA US36962G4J02 GENERAL ELECT. 10/20 MTN BD01 BON USD N CA 2POB XFRA USU7318UAH50 POST HLDGS 15/25 REGS BD02 BON USD N CA REPE XFRA ES06735169F2 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N CA 8MU XFRA ID1000117302 MIDI UTAMA INDO.TBK RP100 EQ00 EQU EUR N