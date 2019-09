FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 02.09.2019-002

The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA EF4 XFRA TRAAEFES91A9 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA AKB1 XFRA TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA KSI XFRA TRAAKGRT91O5 AKSIGORTA TN 1 EQ00 EQU EUR N CA FQR XFRA TRAAKSAW91E1 AKSA AKRILIK KIMYA TN 1 EQ00 EQU EUR N CA ARS XFRA TRAALARK91Q0 ALARKO HLDG AS NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA RCAN XFRA TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA AW9 XFRA TRAAYGAZ91E0 AYGAZ NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA CXL XFRA TRACIMSA91F9 CIMSA C.SAN.VE TIC. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA CZ7 XFRA TRACMENT91F9 CIMENTAS IZMIR TN 1 EQ00 EQU EUR N CA DN4 XFRA TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRK.GRUB.HLDG.TN 1 EQ00 EQU EUR N CA EDVN XFRA TRAEREGL91G3 EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA EGL XFRA TRAEVREN91Q7 EGELI + CO. YATIR.ORT.TN1 EQ00 EQU EUR N CA FBKN XFRA TRAFINBN91N3 QNB FINANSBANK AS NAM.TN1 EQ00 EQU EUR N CA GBKN XFRA TRAGARAN91N1 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1 EQ00 EQU EUR N CA IHL XFRA TRAIHLAS91D5 IHLAS HLDG NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA TYB XFRA TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI C TN 1 EQ00 EQU EUR N CA KI6 XFRA TRAKARTN91D4 KARTONSAN KARTON TN 1 EQ00 EQU EUR N CA KRK XFRA TRAKCHOL91Q8 KOC HLDG NA TN 1 EQ00 EQU EUR N CA KK4 XFRA TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR D EQ00 EQU EUR N CA NZQ XFRA TRANETAS91H6 NORTEL NTWKS NETAS TN 1 EQ00 EQU EUR N CA FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 EQ00 EQU EUR N CA TU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 EQ00 EQU EUR N CA TUT XFRA TRATBORG91A4 TUERK TUBORG TN 1/(TN) EQ00 EQU EUR N CA TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 EQ00 EQU EUR N