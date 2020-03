The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS0860855930 INTERN. GAME TECHN. 12/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1232266665 PROLOGIS 15/21 BD02 BON EUR N CA BNT2 XFRA DE000A254XR9 EYEMAXX R.EST.AG BZR EQ00 EQU EUR Y