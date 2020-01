The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0202406440 ICICI BK(DB BR.) 13/20MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000HLB3W13 LB.HESS.THR.CARRARA01C/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3W21 LB.HESS.THR.CARRARA01D/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH6KG5 HCOB SOMMER 17/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB00CZ3 LBBW DL GEC BOAP 14/20 BD00 BON USD N CA XFRA DE000LB0V9U3 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB0V9V1 LBBW TA1 BOANL SZ P 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB0VPT7 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WAB5 LBBW DTE BOANL P 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WAE9 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WAF6 LBBW LXS BOANL SZ P 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA US05329WAL63 AUTONATION 15/21 BD01 BON USD N CA XFRA US24422EUF41 DEERE -JOHN- CAP. 2020FLR BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB00B94 LBBW ARRB BOA SZ 14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB00CL3 LBBW LHA BOA SZ 14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0VQB3 LBBW BSKT BOAN PORT 14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WAG4 LBBW TA1 BOANL SZ P14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0Z0R4 LBBW TKA BOA SZ P 14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1J69 NORDLB 2 PHASENBOND 01/13 BD02 BON EUR N CA XFRA US808513AP07 CHARLES SCHWAB 16/UND. E BD02 BON USD N CA XFRA USU9226VAF41 VISTRA OP.C. 19/27 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0493540297 LIBANON 10/20 MTN BD02 BON USD N