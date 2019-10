The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0391647986 HOCHDORF HLDG 17-UND. BD00 BON CHF N CA XFRA DE000HLB3AW3 LB.HESS.THR.CARRARA04B/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3T67 LB.HESS.THR.CARRARA10A/18 BD00 BON EUR N CA XFRA US459058DW08 WORLD BK 14/19 BD01 BON USD N CA XFRA US6832348D38 ONTARIO PROV. 09/19 BD01 BON USD N CA XFRA US816851AZ24 SEMPRA ENERGY 2019 BD01 BON USD N CA XFRA DE000LEG1CB5 LEG IMMOB.WLD.14/21 BD02 BON EUR N CA XFRA USG8020EAB77 SEMICOND.MAN.INTL 14/19 BD02 BON USD N CA QACA XFRA XS0456178580 BARCL. BK UK 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA 0DYK XFRA XS1117515871 DNB BOLIGKRED. 14/19 MTN BD02 BON EUR N CA BN2E XFRA DE000A1A6K25 BD.LAENDER 32 LSA 09/19 BD03 BON EUR N