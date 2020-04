The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A208C7 ERSTE GP BNK 18-20 1582 BD00 BON TRY N CA XFRA CH0127350368 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-20 409 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A18ZSF5 DAIMLER FIN.N.A. 16/20 BD00 BON USD N CA XFRA DE000BLB46J2 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0ND7 DZ BANK IS.A1029 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EQU8 DEKA STUFENZINS MTN 16/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EQV6 DEKA STUFENZINS MTN 16/23 BD00 BON EUR N CA XFRA USU09513GY99 BMW US CAP. 17/20 REGS BD00 BON USD N CA XFRA USU09513GZ64 BMW US CAP.17/20 FLR REGS BD00 BON USD N CA XFRA DE000NLB2UA1 NORDLB 2 PH.BD. 13/18 BD01 BON EUR N CA XFRA US013817AU59 ARCONIC 2020 BD01 BON USD N CA XFRA USY4S96CEX72 KEB HANA BANK 17/20 FLR BD01 BON USD N CA GLJC XFRA XS1578315183 GRENKE FIN. 17/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA CH0242595277 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-20 448 BD02 BON CHF N CA XFRA DE000HLB4EK8 LB.HESS.THR.CARRARA04K/17 BD02 BON EUR N CA XFRA XS0498527976 CITIGROUP 10/20 ZO MTN BD02 BON EUR N CA DSNE XFRA XS1044578273 DANSKE BK 14/UND. FLR BD02 BON EUR N CA XFRA XS1590507775 ICBCIL FIN.CO. 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1590563505 INTL FIN. CORP. 17/20 MTN BD02 BON TRY N CA 0SEH XFRA XS1590796436 SWEDEN,KINGDOM 17/20 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1592875998 LDKRBK.BAD R.5574 DL BD02 BON USD N