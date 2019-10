The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2019 ISIN Name CA5562311087 MADALENA ENERGY INC. US13200M4096 CAMBER ENERGY INC. DL-,01 US45827N1054 INTELLAEQUITY INC.