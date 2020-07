The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2020 ISIN Name CA48575L1076 KARORA RES INC. DE000A289AA9 CO.DON AG INH. O.N. JGE US74875T1034 QUINTANA ENER.SVCS DL-,01 US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 VGG8675V1013 TAOPING INC. DL-,01