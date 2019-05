The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2019 ISIN Name CA0462961099 ASTORIUS RESOURCES LTD DE000LEG1193 LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE KYG4672N1016 HUTCHISON CH.MEDIT. LS1,0 SE0011089259 BETSSON AB B SK 0,335