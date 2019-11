The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2019 ISIN Name CA38211X1024 GOOD LIFE NETWORKS INC. CA8001105045 GOLD X MINING CORP. GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005 USU74079AL58 NETFLIX 18/29 REGS XS0542593792 OI EUROPEAN GRP 10/20REGS