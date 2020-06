The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2020 ISIN Name AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD CA45845F1009 INTERBIT LTD CA85209D4084 SPROTT RESOURCE HLDNG ON GB0001979029 MANAG.CONSUL LS-,01 US0097281069 AKORN INC. US54951L1098 LUCKIN COFFEE SP.ADR/8 A ZAE000221370 AFRICAN PHOENIX I.RC-,025