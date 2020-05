The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2020 ISIN Name CA6298151011 NAIKUN WIND ENERGY GROUP IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE NO0010804198 VIEO 2022 FLR US26210U2033 DROPCAR INC. DL-,0001 US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 US98885E1038 ZAFGEN INC. DL-,001