The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2020 ISIN Name CA7613661031 REVELO RES CORP. FR0000034639 ALTRAN TECHN. INH.EO 0,50 JE00BJVH6L55 ADVANZ PHARMA (LTD.VTG.) SE0001733841 SWEDOL AB B O.N. SE0013748001 MQ HOLDING AB