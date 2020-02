The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2020 ISIN Name CA38171A1003 GOLIATH RES LTD CA60870N2095 MOLORI ENERGY INC. CA86432L2093 SUBSCRIBE TECHNOLOG. INC DE000A1MECS1 INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU JP3469000008 MITSUBISHI TANABE PHARMA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01