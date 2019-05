The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2019 ISIN AU000000HSO1 CA15137M1059 CA27786D1042 CA29880P1080 CA78410A1075 FR0012146744 GB00B83VD954