The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2020 ISIN BZP211481122 CA1968741019 CZ0008019106 CZ0009093209 DE000DL19SL5 IL0011017329 NL0012377394