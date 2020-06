The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2020 ISIN Name CA53069P1018 LIBERTY LEAF HLDGS CA92647B2003 VICTORY RESOURCES CORP. US30227M1053 EXTRACTION OIL+GAS DL-,01 US86944Q1004 SURO CAPITAL CORP. DL-,01