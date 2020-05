The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2020 ISIN Name FR0013508348 SUEZ 20/28 MTN 2 GB0004398318 HOUSING FINANCE 2023 SE0007982814 ADDLIFE AB B