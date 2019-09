The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2019 ISIN Name IE0002817751 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A DL IE0004874099 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A EO LU0374107992 AC-ADAPTIVE DIVERS.12 EOA LU0430218775 AC-ADAPTIVE DIVERS.12 EOB SG1CF9000002 DELONG HLDGS LTD US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) US82568P3047 SHUTTERFLY INC. DL-,0001