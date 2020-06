The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2020 ISIN Name CA08772P1036 BETTERLIFE PHARMA INC. CA15641A1003 CENTRIC HEALTH CORP. CA19200Q1000 CODEBASE VENTURES CA91913D1069 VALENS CO., THE DE000BLB58U4 BAY.LDSBK.IS. 18/25 FR0004548873 BOURBON CORP.