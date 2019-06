The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2019 ISIN AU000000BGS0 CA3742561051 CA42966X3094 CA67000A1066 DE000A1C5D21 DE000A1ZYE00 USU0925RAC35 US48126N6V40 XS1028960257 XS1082472587 XS1082473395 XS1555576997 XS1808392325