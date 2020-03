The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2020 ISIN Name AU000000ELK1 ELK PETROLEUM LTD. BMG6547Y1057 NINE EXPRESS LTD. HD -,01 CA46989Q1000 JADESTONE ENERGY CA68217L1094 OMNI COMMERCE CORP. HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000 HU0000074539 EMASZ NYRT. NA UF 10000 US2826442020 EKSO BIONICS HLDGS DL-001 US45781U1034 INSTRUCTURE INC. DL-,0001