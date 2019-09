The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2019 ISIN Name HK0000334075 ASIA ENERGY LOGIST.GR.SUB HU0000097738 CIG PANNONIA LIFE INSURA. KYG2119B1023 GLORY SUN FINL GRP HD-,10 US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 US31787A5074 FINISAR CORP. DL -,001