The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2020 ISIN Name AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD. US1651677437 CHESAPEAKE EN. DL-,01 US74975N1054 RTI SURGICAL HLDG.DL-,001 ZAE000027405 GROUP FIVE LTD