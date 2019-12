The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2019 ISIN Name DE000ETC0118 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0126 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0134 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0142 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0159 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0167 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0175 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0183 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0191 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0209 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0217 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0225 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0233 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0241 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0258 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0266 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0274 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0282 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0290 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0308 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0316 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0324 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0332 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0340 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0357 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0365 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0373 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0381 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0399 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0407 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0415 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0423 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0431 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0449 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0456 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0464 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0472 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0480 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0498 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0506 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0514 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0522 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0530 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0548 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0555 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0563 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0571 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0589 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0597 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0605 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0613 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0621 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0639 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0647 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0654 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0662 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0670 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0688 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0712 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0720 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0753 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0761 COMMERZBANK ETC UNL. DE000ETC0795 COMMERZBANK ETC UNL.