The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2019 ISIN CA5340182057 DE000A0KRKE2 DE000A0SVX59 DE000A0SVX67 DE000A0SVX91 DE000A0SVYA6 DE000A0SVYB4 DE000A0SVYC2 DE000A0V9XU0 DE000A0V9X25 DE000A0V9X33 DE000A0V9X74 DE000A0V9YA0 DE000A0V9YH5 DE000A0V9YY0 DE000A0V9Y16 DE000A0V9Y24 DE000A1EK0M1 DE000A1EK0N9 DE000A1EK0R0 DE000A1YKTG2 DE000A1YKTH0 DE000A1YKTK4 DE000A1YKTL2 DE000A12Z3Q6 DE000A12Z3R4 DE000A12Z3S2 DE000A12Z3T0 DE000A12Z3U8 DE000A12Z3V6 DE000A12Z3W4 DE000A12Z3X2 DE000A12Z3Z7 DE000A12Z306 DE000A15P0U3 DE000A18HC41 DE000A18HC58 DE000A18HC66 DE000A18HC74 DE000A2BGQW9 DE000A2BGQX7 DE000A2BGQY5 DE000A2LQ2L3 GB00BKB1MS30 US45882D1090 XS0165483164