The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2019 ISIN Name CA65339B1004 NGEX RESOURCES INC. US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01 US33938A1051 FLEX PHARMA INC. DL-,0001 US40537Q6052 HALCON RES NEW DL-,0001 ZAE000156550 MONDI LTD ZAG000003690 ESKOM HLD. SOC 20 NO.170