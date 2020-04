Finanztrends Video zu Block One Cap



The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2020 ISIN Name CA09367W1077 BLOCK ONE CAP. INC. CA1695881005 CHINOOK ENERGY DE000A1J7N89 DEGUSSA BANK GEN. 12/19 HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT.