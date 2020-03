The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2020 ISIN CA59325P1080 CA63243E1043 USU05526AF26 US59560V1098 US779382AP57 US779382AR14 US913017BV07 US913017CG21 US913017CN71 US913017CQ03 XS1531338678