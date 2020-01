The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2020 ISIN Name AU000000CIZ9 CORIZON LTD CA38866T1093 GRAPHENE 3D LAB INC. KYG2159V1418 SINOPHARM TECH H.HD-,0125 KYG3701A1067 SEAZEN GROUP LTD. HD-,001 US82640U1079 SIERRA ONCOLOGY DL-,001 XS2091491923 OPDENERGY 19/24 FLR