The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2020 ISIN Name AU000000NNW3 99 WUXIAN LTD CDI 1 BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 CA54569L1031 LOTTOGOPHER HLDGS INC. DE000A1J7N89 DEGUSSA BANK GEN. 12/19 DE000A1XES83 S.CSOP M.-FTS.C.A50 U.ADZ FR0010342329 GAUSSIN S.A. EO 0,10 US9608781061 WESTMORELD COAL DL 2,50