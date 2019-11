The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2019 ISIN Name CA76970Y1016 RIZAL RES CORP. CA87975M1095 TELO GENOMICS CORP. O.N. TH0551010Y11 ENERGY EARTH PCL -FRG-BA1 US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01