The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2020 ISIN Name NO0010890312 AKER OS WIND HLDG AS NK1 US08182C1062 BENEFYTT TECH. A DL-,001 US2470783067 DELMAR PHARMACEUT.DL-,001