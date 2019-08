The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2019 ISIN Name US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. US3771851033 GLASSBRIDGE ENTER. DL-,01 US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. XS1650590349 STEINHOFF EUR. 17/25