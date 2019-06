The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2019 ISIN Name AU000000VRM8 VERDANT MINLS LTD CA38068N1087 GOLD RESERVE INC. A CA55379T1030 M2 COBALT CORP. US74766D1000 QUANTENNA COM.INC.DL-0001