The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2020 ISIN Name AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA CA68629J1066 ORION NUTRACEUTICALS INC. CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. US04545L1070 ASSERTIO THERAP. DL-,0001 US7813862064 RUMBLEON CL.B DL-,001