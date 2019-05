The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2019 ISIN Name FR0013005196 SE0011089200 NETENT AB B TH0122C10Z12 KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5 US0044491043 ACHAOGEN INC. DL-,001 US68234L2079 ONCOSEC MEDICAL DL-,001 US9032934054 USG CORP. DL-,10 XS1405782316 SMCP GROUP XS1584123225 ABG ABENEWCO XS1584123811 ABG ABENEWCO