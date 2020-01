FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 21.01.2020 The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2020 ISIN Name CA94856V1094 WEEKEND UNLTD INC. USC97646AA88 3,5 WESTJET AIRLINES 16/21