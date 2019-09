The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2019 ISIN Name CA1716401056 CICADA VENTURES LTD CA29268A1030 ENERGOLD DRILLING GB00B00T3528 SHEARWATER GRP PLC LS 1